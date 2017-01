Regisseur 'Brimstone' komt naar Vlissingen

Daar interviewt Raimond van Soest hem over zijn film 'Brimstone'. De western is onlangs in première gegaan in Nederland.

Thriller

Het is een duister verhaal dat zich afspeelt aan het einde van de 19e eeuw. "Een spannende, gewelddadige en epische thriller over Liz, een jonge vrouw wier leven en dat van haar gezin op het spel komt te staan als een huiveringwekkende dominee in haar leven verschijnt", schrijft de bioscoop over de film van de Nederlandse regisseur.

Storyboardtekenaar

Het interview vindt voor de vertoning van de film plaats in de zaal, rond 21.00 uur. Goesenaar Van Soest stelt de vragen aan Koolhoven. Van Soest was storyboardtekenaar voor 'Brimstone'.