Zeeuws netwerk tegen zelfmoord gelanceerd

In Nederland plegen vijf mensen per dag zelfmoord. ‘Het gemiddelde ligt in Zeeland nog hoger dan landelijk’, zegt een woordvoerder van het CZW Bureau. Voor het College Zorg en Welzijn, een bestuurlijk overleg van de dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland, geeft het CZW Bureau de beleidsvoorbereiding en -uitvoering vorm.

‘Omdat hieraan iets gedaan móet worden, is maandag het Suïcide Preventie Netwerk van start gegaan. Als eerste in Zeeland, daarna volgen nog zes regio’s in Nederland.’

Het netwerk heeft een intensievere samenwerking voor betere suïcidepreventie in Zeeland tot doel. ‘De (h)erkenning, veiligheid, behandeling en organisatie van de zorg voor mensen met suïcidaal gedrag kan en moet beter.’

Campagne

Het idee dat preventie niet alleen de verantwoordelijkheid is voor de zorgsector alleen wordt volgens de woordvoerder steeds breder gedeeld. In het Suïcide Preventie Netwerk bundelen de zorg, het onderwijs, gemeenten, politie, spoorsector, GGD, kerken, (sport)verenigingen en andere partijen de krachten in de strijd tegen zelfmoord.

‘Lokale samenwerking en actiegericht werken staat voorop. De aanpak bestaat uit het actief mobiliseren van de regio met een campagne. ‘De samenwerking met andere sectoren maakt het verschil.’

Niet alleen in Zeeland, maar ook in Zuid-Oost Brabant, Zaanstreek Waterland, Friesland, Den Haag, Haarlem/Zuid Kennemerland en Groningen komen proeftuinen.

Deze zeven regio’s vormen bij elkaar het Suïcide Preventie Actienetwerk (Supranet), een initiatief van 113Online.

‘Wat hen bindt, is dat ze niet langer willen dat burgers in hun regio eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord. In onder andere Canada, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werd met dit programma tot 32 procent vermindering van suïcidepogingen en suïcides bereikt.’