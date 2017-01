Al flink bedrag voor monument Schelde-werknemers

Dat zegt het bestuur van de stichting, die de crowdfundingsactie voor een kunstwerk voor oud-werknemers van scheepswerf De Schelde coördineert. "Er zijn veel mensen die een bedrag overmaken en we lobbyen bij bedrijven. Sommige hebben al een bedrag toegezegd, maar we zullen ook nog veel moeten doen", zegt Willem Murre namens het bestuur. "Het mooie is dat zowel gewone mensen als grote bedrijven het initiatief ondersteunen."

De ketting

Met het geld moet 'De ketting' van Joris Baudoin worden gerealiseerd.

Het ontwerp van de kunstenaar uit Den Bosch werd vorig jaar zomer door de bevolking gekozen als mooiste eerbetoon. Het is een realistisch beeld waarin twee mannen zitten naast een ketting, die tot in de hemel lijkt te reiken. Het beeld moet ergens in het Scheldekwartier komen te staan.

Subsidie

De gemeente heeft een subsidie van ruim 23.000 euro gehad van de provincie voor de bestrating, fundering en begeleiding van het proces door CBK Zeeland. Voor het kunstwerk zelf heeft de Artikel 12-gemeente geen geld. Het is de reden waarom de crowdfundingsactie op poten is gezet.

Miniatuur

Mensen kunnen een bedrag overmaken naar de stichting 'Mannen tussen Staal' op een speciaal rekeningnummer. Bij een donatie van 100 euro of meer krijgen mensen een miniatuurtje van het monument.

Deze zijn ongeveer twintig centimeter hoog en vanaf eind januari verkrijgbaar.

Ze zijn vanaf februari ook te koop bij boekhandel ‘t Spui in Vlissingen voor 19,95 euro. Daarvan gaat steeds zes euro naar het monument.