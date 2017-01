Joyrider aan de haal met auto opgepakte kameraad

Hieruit bleek dat hij teveel had gedronken. De bestuurder, een 27-jarige man uit Vlissingen, ging hierop naar het politiebureau om de zaak af te handelen.

Omdat hij in het gezelschap was van drie andere personen, gaf hij zijn autosleutel aan een van hen. Op deze manier konden ze nog een beetje muziek luisteren in de auto.

Achtervolging

Hij gaf daarbij duidelijk aan dat er niet in zijn auto gereden mocht worden. Dat gebod bleek echter aan dovemansoren gericht.

Toen de agenten en de Vlissinger op het bureau waren en de man een proces-verbaal kreeg voor het rijden onder invloed, hoorden de agenten via de portofoon dat er een achtervolging gaande was tussen Middelburg en Oost-Souburg.

Beschadigd

De achtervolgde personenauto bleek de auto van de 27-jarige Vlissinger te zijn. Tijdens de achtervolging is zijn auto beschadigd.

De Vlissinger heeft aangifte gedaan van joyriding. De man die zijn auto bestuurde, een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden en overgebracht naar een politiecel in Torentijd.