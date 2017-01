Vijf Vlissingers opgepakt voor rellen jaarwisseling

Ze zijn opgepakt voor de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling in de Bloemenbuurt. Het zijn allemaal inwoners van Vlissingen.

Brandstichting

Het gaat om een 34-jarige man, die wordt verdacht van brandstichting en het bedreigen van een buurtbewoner. Twee mannen van 22 en 26 jaar worden verdacht van openlijke geweldpleging. Verder zouden een 17-jarige en 24-jarige man betrokken zijn geweest bij brandstichting.

Torentijd

Het vijftal zit vast in Torentijd waar ze worden verhoord. De politie sluit meer aanhoudingen de komende tijd niet uit. De politie is hen op het spoor gekomen door tips, onder meer tijdens het buurtonderzoek. "Dit is een belangrijke stap in het politieonderzoek naar de ongeregeldheden in de Bloemenbuurt. Natuurlijk moeten we wachten op de resultaten, maar ik zie dit als een signaal dat dit soort gedrag niet zomaar geaccepteerd wordt", reageert burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen. Hij voegt daaraan toe dat hij hoopt dat de arrestaties leiden tot een veroordeling bij de rechtbank. "Daar hebben de inwoners en de hulpverleners, die deze nacht actief waren, recht op."

Informatie

Hoewel er nu aanhoudingen zijn verricht is de politie nog altijd op zoek naar informatie over de rellen tijdens de jaarwisseling.

30 aangiften

Er zijn inmiddels 30 aangiften gedaan: zeven keer van vernielingen aan woningen, twee keer van vernielingen aan winkels, één keer van openlijke geweldpleging, twaalf keer van vernielingen aan auto’s, één diefstal uit een auto, één keer van een vernieling van een bushokje en zes keer van een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij hulpverleners.