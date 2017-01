Middelburg geeft zaterdag startschot feestjaar

In het stadhuis op de Markt blikt ze vooruit op alle activiteiten in het kader van het 800-jarig bestaan van de stad. De nieuwjaarsreceptie begint om 16.00 uur.

Stadsdichter

Rond 17.00 uur leest stadsdichter Karel Leeftink zijn nieuwste gedicht voor. Burgemeester Harald Bergmann geeft daarna zijn nieuwjaarstoespraak, gevolgd door een toespraak van Frank Bijleveld, die voorzitter is van Stichting M800.

Informatiemarkt

Leden van de stichting zijn al vanaf 15.00 uur aanwezig in het stadhuis. Op een informatiemarkt vertellen zij over hun plannen in het feestjaar. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.