Koudekerke loopt warm voor winterfeest

De eerste editie was vorig jaar een succes en daarom tovert de organisatie het Dorpsplein weer om tot sfeervolle wintermarkt met lichtjes en kraampjes. De markt is tussen 16.00 en 21.00 uur te bezoeken.

Eten, drinken en muziek staan centraal bij het Culi-Winterfeest. Er zijn hapjes en drankjes en dj Erik is verantwoordelijk voor de muziek. Voor de kinderen staat er een springkussen, ze kunnen zich laten schminken en Scouting de Valkeniers organiseert tal van activiteiten.



De muziektent in het dorpshart is gezellig aangekleed en ingericht met banken. Ook kunnen kinderen er spelen. De kramen staan meer in een cirkel voor een knus gevoel.

Goed doel

De opbrengst van het feest gaat net als vorig jaar naar het goede doel. Het geld wordt dit keer verdeeld tussen Scouting de Valkeniers, Harmonie Voorwaarts en Ride4Kids. In 2016 haalden de Koudekerkse ondernemers 924,50 euro op.



Via het Culi-Winterfeest kunnen de ondernemers op een andere manier in contact komen met de inwoners van Koudekerke. “Garagehouders staan bijvoorbeeld met snert en spelletjes op het winterfeest”, vertelt Anne Kaijser van de ondernemersvereniging.

Vorig jaar was druk en Kaijser verwacht ook zaterdag veel bezoekers. “Het feest is puur gezelligheid.”