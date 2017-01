LPV niet blij met voorgenomen verhuizing van HZ

De hogeschool zei deze week dat ze overweegt om de opleidingen van de Academie voor Technologie en Innovatie naar het Groene Woud in Middelburg te verplaatsen.

Provincie

In 2015 besloot de HZ al om de Delta Academy naar het voormalige gebouw van de provincie te verhuizen. Volgens de HZ past het voornemen in het plan om 'tot een optimale verdeling te komen van haar opleidingen en studenten'.

De HZ huist momenteel aan de Edisonweg in Vlissingen, maar krijgt nieuwe locaties aan Boulevard Bankert en het Groene Woud in Middelburg.

Bèta College

Volgens HZ biedt de verhuizing van de technische opleidingen naar Middelburg kansen, vooral op het gebied van samenwerking (met University College Roosevelt), internationalisering en het gezamenlijk delen van faciliteiten met UCR en Scalda. "De stip op de horizon is het realiseren van een Bèta College, een ambitie die aansluit bij de wens voor toekomstbestendig hoger onderwijs."

Overleg

De LPV heeft daar geen boodschap aan.

De partij wil van het college van burgemeester en wethouders in Vlissingen weten of er contact is geweest over de verplaatsing. Ook vraagt ze of er ruimte leeg komt te staan en of er afspraken zijn gemaakt met de HZ over de toekomst.