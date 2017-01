Politie ruimt bijna 13.000 hennepplanten in Zeeland en West-Brabant

De agenten ontdekten tien hennepkwekerijen. Op vier plekken troffen ze moederplanten en stekken aan. In totaal zijn 12914 planten en stekken en 63,5 kilo aan henneptoppen in beslag genomen.

In Vlissingen nam de politie in een woning aan de Jan Vermeerlaan 123 hennepplanten en 96 stekken in beslag.

In een bedrijfspand aan de Ambachtsweg in Tholen deed de politie naar aanleiding van een hoge belasting op het energienetwerk onderzoek bij enkele bedrijven. De agenten troffen een professioneel ingerichte hennepkwekerij aan, verdeeld over twee grote ruimten met daarin in totaal 1162 grote oogstrijpe hennepplanten.

Brandgevaar

Er zijn geen verdachten aangetroffen. De plantage is ontmanteld. De elektriciteit werd illegaal afgetakt en vanwege de stroomdiefstal is het adres van het netwerk afgesloten.

De politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten geven veel prioriteit aan de aanpak van hennep. Deze plantages veroorzaken vaak stankoverlast en leveren brandgevaar op. Bovendien is er dikwijls een relatie met georganiseerde misdaad (geweld, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties).

Burgers die tips hebben over hennepkwekerijen kunnen dit doorgeven aan de politie.