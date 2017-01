Dubbel feest voor Brassband Middelburg

Behalve een feestelijk jaar is 2017 ook een jaar van nieuwe uitdagingen. De band heeft een tekort aan muzikanten en ook een vacature voor een voorzitter.

De Christelijke Brassband Middelburg werd in 1927 opgericht als Muziekvereniging Oefening Na Den Arbeid (ONDA), vertelt interim-voorzitter Peter Streefkerk die al vijftig jaar bestuurslid is.

De brassband telt drieëndertig leden, inclusief de ongeveer twaalf jeugdleden. Daarbij zitten opvallend veel leden van de familie Van Goudswaard. “Die lage bezetting zorgt soms voor problemen”, erkent Streefkerk.

“Om muziekstukken goed te kunnen spelen en te kunnen meedoen aan concertwedstrijden – wij mogen uitkomen in de tweede divisie – moeten we soms invallers inhuren. Dat betekent een aanslag op ons budget. We hebben het meeste gebrek aan eerste euphoniumspelers en mensen die de eerste of tweede trombone bespelen.”

Strikjes

De secretaris van de brassband, Jolanda Veraart, vult aan dat er ook maar twee solocornetten meer zijn en gevorderde slagwerkers en tweede baritonmuzikanten kunnen zij ook gebruiken. Veraart zelf speelt eerste althoorn. “Wij dragen geen uniform of bandkleding, dus voor jasjes of strikjes hoeven nieuwe leden niet bang te zijn.”

Waarom er minder aanwas is van jonge en nieuwe muzikanten begrijpt Streefkerk wel.

“Kinderen hebben tegenwoordig keuze uit zoveel hobby’s en vaak kiezen ze dan eerder voor een sport dan voor de muziek. Op basisscholen is wel aandacht voor muziek, ook via diverse scholenprojecten, maar de mentaliteit van de jongeren van nu is vaak ook anders. Wij hebben een beroepsdirigent, Joeri van Hove, en dat vereist dus wel de discipline van onze leden om te komen oefenen en te komen spelen.”

Streefkerk zegt dat de brassband veelbelovende jeugdleden heeft. “In tegenstelling tot andere brassbands op Walcheren hebben wij ook een vrij jonge bezetting en daaruit is zelfs een kwintet ontstaan.”

Voorzitter

Bestuurslid en webmaster Rembrandt Minderhoud, die zelf derde cornet speelt, vindt dat het ledental erg wisselt.

“Drie jaar geleden hadden we nog voldoende muzikanten, maar door omstandigheden verloren we in één jaar tijd zo’n tien leden. En nu zijn we ook nog naarstig op zoek naar een voorzitter, omdat Peter daarmee na zestien jaar wil stoppen. We zoeken iemand met bestuurlijke ervaring die met een frisse blik en andere ogen naar onze vereniging kijkt.”

Als gevolg van het kleine ledental heeft de Christelijke Brassband Middelburg vorig jaar niet meegedaan aan de Nederlandse kampioenschappen en doen zij ook in juli dit jaar niet mee aan de Wereldkampioenschappen Brass Bands in Kerkrade.

De jeugdbrassband behaalde in november de eerste prijs tijdens het festival bij Tavenu in Schoonhoven.

Jubilea

Voor dit jubileumjaar staan weer diverse concerten gepland, zoals het concert op Koningsdag, de begeleiding van de Dodenherdenking op het Abdijplein, kerkdiensten en uitwisselingen met andere bands. Op 7 oktober staat het jaarconcert in het teken van de beide jubilea.

Nu het Spiegeltheater in Middelburg gesloten is, moet de band op zoek naar een andere concertlocatie.