Jaarwisseling kost Middelburg minder dan vorig jaar

De schade aan openbare eigendommen is 11.760 euro, het bedrag dat oud en nieuw aan manuren heeft gekost is 6100 euro. Het is veel minder dan vorig jaar toen de jaarwisseling 27.583 euro kostte.

In de gemeente Middelburg gingen elf kolkdeksels, twee kolken, zeven afvalbakken en 37 verkeersborden kapot door vuurwerk. Ook was er een brandje in een ondergrondse container, ging een parkeerautomaat stuk en braken er ruiten van een gymzaal.

Daarnaast moest de gemeente nog een bedrag van tweeduizend euro uittrekken voor schade aan een kunstgrasveld.