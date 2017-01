Politie onderzoekt woningbrand Bonenburg Vlissingen

Uit het onderzoek blijkt dat de brand door minimaal vier personen is gepleegd en dat zij wegreden in een rode of oranje Volkswagen, oud model. De bewoners van het huis raakten niet gewond door de brand. Zij hebben aangifte gedaan.

Rond middernacht werden buurtbewoners opgeschrikt door een harde klap. De brandweer werd opgeroepen voor een brand bij de woning. Het vuur kon snel geblust worden. De voordeur raakte flink beschadigd.

De politie is op zoek naar getuigen die de rode of oranje Volkswagen zondag omstreeks 00.05 uur hebben zien wegrijden vanuit de wijk Bossenburgh. Bij de verkeerslichten is de auto volgens de politie rechtsaf geslagen, in de richting van de rotonde Nieuwe Zuidbeekseweg.

Burgers die tips hebben over deze brandstichting kunnen dit doorgeven.