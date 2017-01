Koning heropent maritiem college in Vlissingen

Het college in Vlissingen valt onder Scalda en is het Zeeuwse opleidingsinstituut voor maritieme en logistieke opleidingen.

Jongens en meisjes kunnen zich er onder meer laten scholen tot stuurman en scheepswerktuigkundige.

In het nieuwe gebouw aan de Boulevard Bankert beschikken de studenten over moderne accommodaties en faciliteiten, zoals nieuwe radar- en brugsimulatoren. Maritiem onderwijs wordt sinds 1903 onderwezen in Vlissingen.

Sleepdiensten

Koning Willem-Alexander brengt op dezelfde dag ook een werkbezoek aan Multraship Towage and Salvage in Terneuzen. Het bedrijf verzorgt sleep- en bergingsdiensten in havens, kustgebieden en op zee.

Studenten van Maritiem en Logistiek College De Ruyter kunnen er stage lopen. Daardoor doen ze praktijkervaring op op sleep- en bergingsvaartuigen.