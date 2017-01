Dronkenlap vlucht in auto weg bij politiebureau

Hij werd opnieuw aangehouden. De man reed rond 00.20 uur met hoge snelheid over de Nieuwe Vlissingseweg. Agenten zetten hem aan de kant voor een controle.

De man bleek te veel te hebben gedronken. Hij blies op het politiebureau 850 ug/l. Het rijbewijs van de bestuurder werd ingenomen en hij kreeg een rijverbod opgelegd.

Tijdens het wachten op de uitreiking van een dagvaarding verliet de man het politiebureau en vertrok in zijn auto. Hij is later in zijn woning aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen.