Vlissingen wil daders Bloemenbuurt zo snel mogelijk vinden

Hoewel hij al gesprekken met slachtoffers thuis heeft gevoerd en dat zal blijven doen als mensen daaraan behoefte hebben, houdt de gemeente zich voorlopig op de achtergrond. "We moeten eerst de daders vinden", zegt hij. "Er gaan allerlei verhalen rond over de daders, maar we weten gewoon nog niet wie het zijn. Gun ons daarvoor de tijd, zodat het zorgvuldig gebeurt."

In de tussentijd blijft de gemeente nadenken over hoe het verder moet in de Bloemenbuurt. "De gesprekken met de gedupeerden leveren waardevolle informatie op. Niet alleen over de jaarwisseling, maar ook over hoe we met de inwoners het veiligheidsgevoel in de wijk kunnen verhogen. Misschien moeten we wel nieuwe wegen inslaan. Dat weten we nu nog niet."

Camera

De burgemeester zegt dat de camera in de Bloemenbuurt al kapot was voor de jaarwisseling. Hij was vorig jaar gedemonteerd naar aanleiding van een eerder besluit van de gemeenteraad om van negen naar zeven camera’s te gaan.

De camera op het Pablo Picassoplein had het nog wel moeten doen, maar was onklaar gemaakt door vandalen. "Als de camera het nog wel had gedaan had dat ook geen goede beelden opgeleverd vanwege de duisternis, het vuurwerk en de mist", aldus Van den Tillaar.

Signalen

Er waren vooraf geen signalen dat het mis zou gaan in de Bloemenbuurt. "We bereiden de jaarwisseling elk jaar goed voor en natuurlijk komt de Bloemenbuurt dan aan de orde. De signalen die we ontvingen, wezen echter niet op grote ongeregeldheden zoals die in de Bloemenbuurt hebben plaatsgevonden."