Heleen van Royen komt naar Vlissingen

Film by the Sea door het jaar vertoont die dag haar film 'Het doet zo zeer', die van Royen maakte over haar moeder, bij wie beginnende dementie is vastgesteld.

Klinieken

Ze volgt haar moeder ruim een jaar in alledaagse situaties en in een tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. "Een bijzonder persoonlijke, moedige en liefdevolle ode aan het leven", aldus Hannewijk.

Na afloop is er een gesprek met de schrijfster.

Stemmen

Bezoekers van Film by the Sea (door het jaar) kunnen overigens nog tot en met zondag stemmen op de beste film van 2016. Festivaldirecteur Leo Hannewijk zegt in zijn nieuwsbrief dat er al heel veel stemmen zijn binnen gekomen.

Wie nog mee wil doen, kan zijn top drie sturen naar secretariaat@filmbythesea.nl. Onder de inzenders worden tien vrijkaarten verloot voor de vertoning van de beste film op dinsdag 24 januari in Vlissingen.