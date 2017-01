Vonkjes in deel van fietspad bij Sint Laurens

Het is een innovatieve, duurzame vorm van verlichting van de Sandee Groep uit Kamperland.

De vonkjes worden over een lengte van 300 meter in het wegdek aangebracht. Ze gloeien op en verlichten de route, doordat ze zonlicht opslaan en dit in de avond en nacht terugkaatsen.

Enthousiast

Gert van Kralingen van het dagelijks bestuur van het waterschap is enthousiast over de verlichting. "Wij zijn de eerste Zeeuwse wegbeheerder die op deze manier een weg gaat verlichten. We vinden het belangrijk om innovatief te zijn. We moeten van goede, vernieuwende ideeën werkelijkheid maken. Het fietsvonkpad is daar een voorbeeld van. We zijn benieuwd of we in de toekomst meer van onze wegen met deze verlichting gaan uitrusten."

Alternatief

Het waterschap brengt alleen verlichting aan op plaatsen als het bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Als de proef slaagt zijn de vonkjes wellicht een goed alternatief, zegt de organisatie.

Om inzicht te krijgen in de voors en tegens van deze nieuwe methode gaat het waterschap zowel fietsers als automobilisten interviewen.