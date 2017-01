33-jarige Middelburger vast voor reeks incidenten

Hij liep rond op een afgesloten bedrijfsterrein aan de Elektraweg in Middelburg.

Uit onderzoek bleek dat de man had proberen in te breken in het pand. Hij had een toegangspoort en een ruit vernield. Er was bovendien ingebroken in een auto op het terrein.

Het navigatiesysteem was verdwenen. De inbreker bleek dat, samen met andere navigatiesystemen, in bezit te hebben.

Insluiping

De politie wil uitzoeken of de 33-jarige man ook verantwoordelijk is voor een insluiping in een woning aan de Agaat op nieuwjaarsdag en een vernieling van de ruit en een deur bij een huis aan de Meanderlaan.

De 33-jarige verdachte is opgepakt en zit vast voor inbraak en vernieling.