Bijzonder nieuwjaarsconcert Ons Genoegen

De harmonie luidt het nieuwe jaar in met hulp van hiphopband De Hobbyisten. Plaats van handeling is de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

Divers

Thema van het concert is 'Lekker divers'. Ons Genoegen geeft daar door de samenwerking met De Hobbyisten invulling aan. "Klassiek, hiphop, funk, salsa en pop", schrijft ze in een aankondiging. "Apart en ook samen. Voor jong en oud, Diversiteit en parallellen, want muziek maken is de hobby. Muziek verbindt en al na een eerste repetitie bleek dat er sprake is van een uniek concept, een unieke samenwerking."

Frisse start

De Hobbyisten staat bekend om hun gevarieerde muziekstijl en energieke liveoptredens. De Vlissingers spelen tijdens het concert onder meer hun nieuwe single 'Een frisse start', met hulp van de harmonie.

Kaarten

Het nieuwjaarsconcert begint 19.30 uur. De deuren van de kerk gaan drie kwartier eerder open.

Kaarten bestellen kan via een mailtje naar khog@zeelandnet.nl. Ze zijn ook te koop bij boekhandel ‘t Spui en de Jumbo in Vlissingen. Meer informatie is te vinden op de website www.khog.nl.