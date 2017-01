Jarig Middelburg heeft een eigen lied

Ingrid Borger en Peter Jongepier van de band East of the Sun brengen op Omroep Zeeland een akoestische versie ten gehore. Lonne van Liere heeft de tekst geschreven voor de ode aan Middelburg dat in 2017 800 jaar bestaat.

East of the Sun neemt het nummer binnenkort op op cd. Eind deze maand presenteert de band de cd in de Drvkkery. De datum wordt later bekend gemaakt.

East of the Sun brengt het liedje dit jaar nog vele malen ten gehore. De band moedigt koren en scholen aan het lied ook te vertolken, in overleg met de muzikanten.