Burgemeester Vlissingen geschokt over belagen hulpverleners

Politieagenten en brandweerlieden werden gehinderd in hun werk om de onrust in het Middengebied aan te pakken. ‘Hulpverleners moeten hun werk veilig kunnen doen’, laat Van den Tillaar via een woordvoerder weten. De burgemeester betreurt het zeer dat bewoners overlast ervoeren en schade hebben geleden.

Samen met de politie, het Openbaar Ministerie en de stichting ROAT doet de gemeente Vlissinger er alles aan om zo snel mogelijk duidelijk te hebben wat er precies is gebeurd in het Middengebied in de nacht van zaterdag op zondag.

Het buurtonderzoek door de politie is inmiddels gestart. ‘De politie zet alles op alles om de daders te achterhalen.’

Tijdens oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen zijn in de omgeving van de Bloemenlaan in Vlissingen vernielingen gepleegd. Hulpverleners van brandweer en politie zijn door zeker 25 jongemannen met vuurwerk en stenen bekogeld.

Bekogeld

Rond 22.30 uur ging de brandweer naar een melding van een kleine brand aan de Bloemenlaan. Bij aankomst werden de brandweermensen door diverse mannen bekogeld. Hierbij liep een brandweerauto schade op.

De politie werd gewaarschuwd. Tijdens het tumult zijn enkele auto’s in brand gestoken. In de Bloemenlaan zijn ook deuren en ramen van woningen vernield en is er vuurwerk door brievenbussen gegooid. Verder moesten ruiten van een kringloopwinkel en een kapsalon het ontgelden. Ook de ruiten van twee politieauto’s, waaronder een hondenauto, zijn vernield.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. Rond 3.30 uur de rust weergekeerd.