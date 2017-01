Brandweer rukt 76 keer uit in Zeeland tijdens oud en nieuw

Rond 22.00 uur ging de brandweer naar een melding van een kleine brand aan de Bloemenlaan in Vlissingen. Bij aankomst werden de politie en het brandweerpersoneel bekogeld met onder andere stenen. Zij liepen geen letsel op. De cabine van het blusvoertuig heeft wel schade.

De uitrukken waren vooral voor buitenbranden, zoals brandende prullenbakken, hagen en containers. In Nieuw- en Sint Joosland is een gaslekkage in een rioolput geweest. Daarnaast is de brandweer uitgerukt om hulp te bieden bij twee verkeersongevallen.

De brandweer is in de gemeente Borsele vijf keer opgeroepen, in Goes ook vijf keer, in Middelburg veertien keer, in Noord-Beveland twee keer, in Reimerswaal vier keer, in Tholen drie keer, in Veere en Schouwen-Duiveland twee keer en in Vlissingen dertig keer.