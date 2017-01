Eerste Zeeuwse Samenloop voor Hoop in Middelburg

Samen met lotgenoten staan de deelnemers stil bij kanker en vieren het leven.

Het is de eerste keer dat de Samenloop in Zeeland wordt georganiseerd. “Ook in Zeeland heeft iedereen wel te maken met deze ziekte”, vertelt Jan-Willem Wisse, voorzitter van de Walcherse Samenloop voor Hoop.

“Om de ziekte tegen te gaan, de genezingskansen zo groot mogelijk te maken en de kwaliteit van leven na de ziekte beter te maken is er geld nodig.”

Er zijn genoeg vrijwilligers gevonden om het loopevenement ook in Middelburg op touw te zetten. “De deelnemende teams houden van tevoren al verschillende acties om geld op te halen”, vertelt Wisse. Het thema van de loop is ‘Samen beleven, doorleven en meeleven’.

Eregasten

De Samenloop gaat op de vrijdag om 18.00 uur van start. “We beginnen met een openingsceremonie waarbij de eregasten en het comité van Aanbeveling een openingsronde lopen.” De eregasten zijn mensen met kanker of die kanker hebben overwonnen.

Het comité van Aanbeveling bestaat uit commissaris van de koning in Zeeland Han Polman, de Walcherse burgemeesters, twee internist-oncologen en een internist-hematoloog.

Met de Samenloop voor Hoop wil de organisatie mensen de kans geven om geld in te zamelen voor KWF. “Elk jaar is er wel een Ride for the Roses in Zeeland, maar daar moet je fietsen en veel mensen kunnen dat niet.”

Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen, is er door de organisatie gekozen om de estafette niet op zaterdag en zondag plaats te laten vinden, zoals in de rest van het land. “In verband met de zondagsrust hebben we besloten om op vrijdag te beginnen”, vertelt Wisse.

Kaarsenceremonie

Tijdens het evenement is er een gevarieerd programma met regionale artiesten, koren en een dansgroep die optreed, een braderie en verkoopactiviteiten.

Daarnaast is er een kaarsenceremonie waarbij kaarsenzakken met een persoonlijke boodschap om het parcours worden gezet. De kaarsenceremonie is om dierbare te herdenken, elkaar te steunen en het leven vieren van mensen die kanker hebben overwonnen.

Ook is er een Kinderloop. De verkorte sponsorloop van 24 minuten is voor basisschoolkinderen om ze zo ook de mogelijkheid te geven geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. De kinderloop is op zaterdag 20 mei en begint om 12.00 uur.

Inschrijven voor de Samenloop Walcheren kan per groep van tien tot vijftien personen of individueel, waarbij de deelnemers door de organisatie worden ingedeeld in een groep.