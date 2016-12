Gemeente Middelburg houdt nieuwjaarsreceptie voor bewoners

Tijdens de nieuwjaarsreceptie leest stadsdichter Karel Leeftink zijn nieuwste gedicht voor. Daarna houdt burgemeester Harald Bergmann van Middelburg zijn nieuwjaarstoespraak. De voorzitter van Stichting M800, Frank Bijleveld, spreekt de aanwezigen ook toe.

In 2017 heeft Middelburg achthonderd jaar stadsrechten. "Dit is een belangrijk moment uit onze geschiedenis, dat we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan", aldus een woordvoerder van de gemeente Middelburg.

Er vinden het hele jaar door activiteiten en evenementen plaats. Bij de nieuwjaarsreceptie is er al vanaf 15.00 uur een informatiemarkt over Middelburg 800. Leden van de Stichting M800 informeren belangstellenden over de plannen voor het jubileumjaar.

De receptie is voor iedereen toegankelijk en is op zaterdag 14 januari vanaf 16.00 uur in het oude stadhuis aan de Markt.