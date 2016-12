Gooi vet en olie niet in toilet of gootsteen

"Gebruikt frituurvet is een goede grondstof voor biobrandstof", aldus een woordvoerder van het schap.

Mensen kunnen gebruikt frituurvet inleveren. "Je kunt het afgekoelde frituurvet teruggieten in de verpakking of in een afsluitbare plastic fles. Zo kun je het vet met verpakking en al inleveren bij een inzamelpunten in de buurt."

Dat is bijvoorbeeld de milieustraat. Daar staat een aparte inzamelcontainer voor frituurvet en -olie.

Ook zamelen verschillende (sport)vereniging het vet en de olie in. Zij krijgen hiervoor een vergoeding. Inzamelbedrijf Rotie zet op verzoek gratis een blauwe ton neer. Voor een volle ton krijgt de vereniging een vergoeding.

Ook staat bij steeds meer supermarkten een gele container voor vet en olie. Het vet en de olie mogen mensen ook bij het restafval gooien, maar dan wordt het niet hergebruikt.

Kosten

Vet geeft verstoppingen in het riool, ook vloeibaar vet. "Dat kost de gemeenschap elk jaar veel geld. De reiniging van een liter gebruikt vet kost de waterschappen 2,80 euro. Dat is het dubbele van de kostprijs van frituurolie in de winkel."