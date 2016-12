Bouwen Ewoutschool Vlissingen plant reünie

"De Bouwen Ewoutschool is in 1911 gebouwd en is daarmee één van de oudste scholen in Vlissingen", aldus de oud-leerlingen. Zij zijn nu ongeveer zeventig jaar.

"Het oorspronkelijke markante schoolgebouw bestaat niet meer, daarvoor in de plaats is de basisschool De Branding gebouwd. Het was de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog met een geboortegolf, die nu bekend staat als de babyboom-generatie. Schoolklassen met meer dan vijftig kinderen tot gevolg."

Veel van deze oud-leerlingen hebben elkaar na het verlaten van de lagere school niet meer gezien. "Een aantal is altijd in Vlissingen blijven wonen." Velen zijn uitgezwermd over de rest van Zeeland of buiten de provincie terecht gekomen.

"Ook hebben we enkele mensen gevonden die zich gevestigd hebben in Spanje en Canada. En enkelen zijn al overleden."

Facebook-groep

Zo’n jaar geleden is de Facebook-groep ‘Bouwen Ewoutschool Vlissingen’ opgericht. "Zo is het idee ontstaan om met deze schoolklas een reünie te organiseren."

De initiatiefnemers zoeken oud-klasgenoten. "De namen zijn bekend, maar waar ze wonen niet."



Opgeven voor de reünie kan per email: RBEwout2017@marktservice.org.