Jeugd ontdekt tafeltennis bij Zeeuws toernooi

Tafeltennisvereniging Westerzicht (TTV) uit West-Souburg organiseerde woensdag één van de vier voorrondes in Vlissingen. De finale is op woensdag 4 januari bij TTC Middelburg.

"Via de basisscholen hebben we de ongeveer zeventienhonderd kinderen in de gemeente Vlissingen benaderd, maar de scholen zijn er verder niet bij betrokken", legt Ed Sleijpen van TTV Westerzicht uit.

"De kinderen moesten zichzelf aanmelden. Vorig jaar was dat anders. Daarom waren er vorig jaar vijfentwintig teams van groep vijf/zes en zeven/acht die meededen en nu maar negentien. Uit groep vijf/zes is er in Vlissingen zelfs maar één team van twee kinderen. Zij doen gewoon met de spelers uit groep zeven en acht mee, maar gaan automatisch door naar de finale."

De beste vier teams uit Vlissingen mogen op 4 januari in sportaccommodatie De Zandkuil in Middelburg strijden om de provinciale titels voor de beste scholierenteams. Daaraan doen ook de winnaars van de voorrondes uit Terneuzen, Hulst en Middelburg mee.

Meisjes

Sleijpen hoopt dat jongeren zo enthousiast zijn over de tafeltennissport dat zij lid willen worden van TTV Westerzicht. De club, die sinds 1974 bestaat, heeft nu achttien jeugdleden tussen de negen en zestien jaar en kan er best nog wat meer gebruiken. Zij spelen in de eigen hal van de club aan de Van Doornlaan in West-Souburg.

"Tafeltennis is aan deze kant van de Westerschelde een typische jongenssport", zegt Sleijpen. "In Zeeuws-Vlaanderen beoefenen ook veel meisjes de sport."

Lucas Richard (11) van de Theo Thijssenschool werd vorig jaar tweede en vindt het tafeltennissen erg leuk. "Ik heb nu drie keer gespeeld en de wedstrijden allemaal gewonnen."

Trucjes

Aliyah Siben (11) van De Branding vindt het toernooi niet zo leuk. "Ik kan het niet zo goed", bekent ze. "We hebben alle drie de wedstrijden verloren." Team- en klasgenoot Nick Nijkamp (11) wil naar huis, maar mag dat niet van Aliyah, zegt hij. "Ik vind tafeltennissen niks, gamen is veel leuker."

Sleijpen vindt het jammer dat Nick en Aliyah het niet zo leuk vinden. "Als jullie naar de twee oefenmiddagen waren gekomen hadden jullie al wat handigheidjes en trucjes geweten en was het misschien wat beter gegaan."

Lid

Meike Verkade (11) van de Theo Thijssenschool werd vorig jaar in Vlissingen vierde. "We mochten uiteindelijk meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen in Zwolle en zijn daar zevende geworden."

Helaas gaat het dit jaar iets minder, want Meike en haar teamgenoot wonnen twee van de vier wedstrijden. Maar er zijn woensdag nog wat wedstrijden te gaan.

"Ik vind het erg leuk, mijn moeder heeft vroeger ook tafeltennis gespeeld." Toch wil zij geen lid worden van de tafeltennisvereniging, omdat ze handballen en voetballen net nog wat leuker vindt.