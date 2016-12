Twee keer zoveel inbraken tijdens de feestdagen

"Loop een keer met de ogen van een inbreker in en om je huis", zegt Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken

Staal benadrukt hoe belangrijk het is om de zwakke plekken van het huis in kaart te brengen. Zo blijkt dat 43 procent van de achterdeuren zodanig beveiligd is dat een inbreker binnen een minuut binnen is. "Je kunt de achterdeur dan wel goed op slot draaien, maar een zwak slot houdt inbrekers echt niet tegen", zegt hij. Behalve een goed slot kunnen er ook inbraakwerende strips op de voor-en achterdeur geplaatst worden.

Lichtschakelaar

Verder is het belangrijk om een bewoonde indruk achter te laten als mensen het huis verlaten om kerst te vieren bij vrienden of familie. Laat een radio aan en zorg voor een tijdschakelaar op enkele lampen, zodat deze als het donker is automatisch aan gaan.

Wie voor langere tijd wegggaat, wordt geadviseerd de buren in te lichten om een oogje in het zeil te houden en de post weg te halen. Eventueel kunnen zij dan ook de gordijnen ‘s avonds dichtdoen en in ochtend weer openen zodat het lijkt alsof er iemand thuis is.

Er zijn in verschillende buurten ook whatsappgroepen actief om elkaar te waarschuwen bij een verdachte situatie.