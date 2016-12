Kerstmis met empanadas voor Vlissingse Steven

Maar in sommige landen is het tijdens de feestdagen dertig graden. Hoe vier je het dan? Steven van Wijk (22) uit Vlissingen beleeft deze periode op een wel heel bijzondere plek, namelijk in Colombia.

Omdat Colombia een katholiek land is, vinden veel inwoners kerst erg belangrijk. Het is een periode waarin de hechte familieband en het geloof centraal staan.

Stevens broer Thijs en Colombiaanse schoonzus Ivon wonen een jaar in Colombia en de Vlissinger gaat bij hen op bezoek.

"Ik ben blij dat ik wat vitamine D kan pakken midden in de winter", zegt Steven, omdat het in Colombia rond de dertig graden is in dit seizoen.

"We vieren kerst op een boerderij in Monteria bij familie van Ivon. Ik denk dat het gevierd wordt met veel Colombiaanse gerechten en dans, salsadans. De moeder van Ivon zal vast haar befaamde empanadas maken en de straten zullen kleurrijk verlicht zijn."

Jaarwisseling

Hoe ze nieuwjaar vieren in het Zuid-Amerikaanse land weet Steven niet precies. "Er zal niet zo bizar veel vuurwerk zijn als in Nederland en in Colombia zullen ze ook niet stipt om middernacht naar buiten gaan. Net als met kerst verwacht ik dat het tijdens oud en nieuw zal draaien om het samenzijn met familie."

In Nederland gaat Steven op oudjaarsdag normaal gesproken 's avonds naar de kerk voor een terugblik op het jaar.

Stevens familie vindt het leuk dat hij naar Colombia gaat. "Mijn ouders zijn het wel gewend dat ik niet thuis ben met de feestdagen, omdat ik het nog wel eens elders in het land vier bij mijn broers of zus."



Hij houdt contact met zijn familie via sociale media. De vrienden en collega's van Steven denken bij Colombia meer aan de oproer in de politiek of de drugshandel. "En dat terwijl het mij echt een mooi land lijkt. Het beeld van Colombia is zo dubbel."

Koffieplantage

De laatste week van zijn trip, de tweede week van januari, is nog open voor impulsieve activiteiten. "Tijdens deze week wil ik meer alleen het land in trekken en bijvoorbeeld een koffieplantage bezoeken." Dit jaar staat voor Steven in het teken van zijn grenzen verleggen en alleen dingen ondernemen. Zijn reis naar Colombia is daar een deel van.