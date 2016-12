Middelburgse concerten Zeelandjazz in Kloveniersdoelen

In de tuin en in het gebouw vinden tussen 9 en 18 juni volgend jaar de Middelburgse concerten plaats. Zeelandjazz speelt zich af in Terneuzen en in de Zeeuwse hoofdstad.

In 2016 vond de eerste editie plaats van het festival in zijn nieuwe opzet. Daarmee smolten het Scheldejazz in Terneuzen en het International Festival Jazzfestival in Middelburg samen.

Voorzitter

Tot dit jaar vonden de concerten plaats op het Abdijplein. "We willen onszelf ook in Middelburg als festival meer in de stad laten zien. Wij denken dat de concerten beter tot hun recht komen op een sfeervolle plek zoals de Kloveniersdoelen", zegt voorzitter Jack van Aspert van Zeelandjazz.

Bovendien ziet de organisatie in de Kloveniersdoelen kansen op randevenementen, zoals de vertoning van jazzfilms in Cinema Middelburg, die ook in de Kloveniersdoelen is gevestigd. De organisatie wil ook De Spot inzetten als podium.

In Terneuzen vinden de concerten plaats in jazzpodium Porgy and Bess. In 2017 bestaat het 60 jaar.