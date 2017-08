'Volkswagen hoeft Duitse klanten niet financieel te compenseren'

Volkswagen hoeft de Duitse eigenaren van auto's met zogenoemde sjoemelsoftware aan boord niet financieel te compenseren. Dat heeft een Duitse rechtbank in Braunschweig donderdag besloten, meldt persbureau Reuters.

De eigenaren zijn volgens de rechtbank niet financieel benadeeld. De zaak was aangespannen door consumentenorganisatie MyRight en het Amerikaanse advocatenkantoor Hausfeld.

Schade

De reden dat Volkswagen buiten schot blijft, is volgens de rechtbank dat de eigenaren als het goed is geen financiële schade hebben ondervonden.

Zij mochten namelijk in de auto's blijven rijden en de wagens worden alsnog volgens de EU-richtlijnen aangepast. Volgens Volkswagen hoeven de eigenaren daarna niet te vrezen voor onverwacht waardeverlies.

Ontevredenheid

De autofabrikant kwam eerder over de brug met een andere vorm van compensatie. Gedupeerde Europese eigenaren krijgen twee jaar extra garantie op hun auto.

Maar in de VS krijgen eigenaren wel een financiële compensatie. Dit onderscheid leidde ook in Nederland tot verontwaardiging bij eigenaren, de stichting Volkswagen Car Claim en de Consumentenbond.

De Consumentenbond stelt dat de aanpassing van de software wel degelijk voor verminderde prestaties zorgt. In dat geval kan de waarde van de auto dalen.

Dieselschandaal

In 2015 raakte Volkswagen in opspraak toen bleek dat software in diverse dieselmotoren uitstoottesten om de tuin hebben geleid. Tijdens de testen zorgde de software ervoor dat er lagere stikstofwaarden werden gemeten dan in de praktijk het geval was.

Later werden er bij bepaalde benzine- en dieselmotoren ook onregelmatigheden in de CO2-uitstoot geconstateerd.