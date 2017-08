Veertig maanden cel voor medewerker Volkswagen in dieselschandaal

Dat heeft de rechter in Detroit bepaald. De straf valt hoger uit dan de eis van de aanklager. Liang hoorde eerder drie jaar celstraf en een boete van ongeveer 20.000 dollar eisen door de aanklager.

Liang heeft al bekend schuldig te zijn en werkte ook mee met Amerikaanse justitie in het onderzoek naar Volkswagen. Hij werkt nog steeds bij de automaker, maar niet meer als ingenieur. Liang kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

De rechter hoopt dat met de straf een afschrikkende werking uit gaat. Zodat andere ingenieurs en uitvoerenden in de auto-industrie niet in de verleiding komen om hetzelfde te doen als Liang.

Volgens de aanklager heeft Liang, die meer dan dertig jaar bij Volkswagen heeft gewerkt, een inkijkje gegeven in hoe het bedrijf "het morele kompas verloor in een zoektocht naar marktaandeel en bedrijfswinst".

Software

De dieselmotoren van Volkswagen waren uitgerust met software die ervoor zorgde dat de uitstoot minder schadelijk is tijdens een controle in de garage dan tijdens normaal gebruik buiten op de weg. Liang was een van de medewerkers in de VS die meewerkte aan deze fraude.

Amerikaanse aanklagers hebben in totaal acht medewerkers van Volkswagen aangeklaagd in verband met het dieselschandaal. De rechterlijke uitspraak tegen Liang is de eerste van die zaken.

Eerder deze maand bekende een voormalig bestuurder bij Volkswagen, Oliver Schmidt, ook schuld in een andere zaak over het dieselschandaal. Schmidt loopt het risico zeven jaar de gevangenis in te moeten en een boete van 400.000 dollar te moeten betalen.

Volkswagen

Volkswagen zelf heeft in maart in een schikking met de Amerikaanse autoriteiten schuld bekend. Het schandaal heeft de Duitse autofabrikant inmiddels al zo’n 25 miljard dollar (21,2 miljard euro) gekost.