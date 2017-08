'Duitse politicus zwakte kritiek op Volkswagen af'

Volgens de Duitse krant Bild zou premier Stephan Weil de automaker opzettelijk uit de wind hebben gehouden. Dat deed hij volgens ingewijden op verzoek van de leiding van de automaker, die zijn toespraken vooraf mocht inzien.

Het concern zou onder meer hebben verzocht enkele passages uit de toespraak te schrappen. Volgens de bronnen zou het onder meer gaan om een opmerking over de managers van Volkswagen die aansprakelijk zouden moeten worden gesteld, ongeacht hun positie binnen het bedrijf.

Saillant detail is dat Weil ook als commissaris aan Volkswagen is verbonden net als zijn minister van Economische Zaken Olaf Lies. De deelstaat Nedersaksen heeft daarnaast een belang van 20 procent in de automaker. De regering van Nedersaksen ontkende de beschuldigingen.

Volkswagen raakte in september 2015 in opspraak toen bleek dat het jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens. Die waren voorzien van software waardoor ze in laboratoriumtests veel schoner uit de bus kwamen dan ze in het dagelijks gebruik op de weg zijn. De affaire kostte de Duitsers al vele miljarden.