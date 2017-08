Duitse autosector wil uitstoot diesels verlagen om verbod te voorkomen

Dat blijkt woensdag bij een bijeenkomst van onder meer grote Duitse autofabrikanten en vertegenwoordigers van de Duitse overheid.

VDA, de brancheorganisatie voor Duitse autofabrikanten, heeft laten weten dat de branche bereid is om de kosten voor software-updates van vijf miljoen wagens te betalen.

Daaronder vallen ook de 2,5 miljoen auto's van het merk Volkswagen die al zijn teruggeroepen. Met de ingreep zou de gemiddelde uitstoot van stikstofoxiden met 25 tot 30 procent verminderd moeten worden.

Verboden

De updates zouden tenminste evenveel effect moeten hebben als voorgestelde verboden in grote steden, meent VDA. "De auto-industrie weet dat ze veel vertrouwen heeft verloren. We moeten en zullen werken aan het herwinnen van dat vertrouwen."

De Duitse minister van Milieu Barbara Hendricks stelde in een reactie dat software-updates slechts een eerste stap zijn. De Duitse overheid blijft met de sector in gesprek over verdere maatregelen om de uitstoot te verlagen.

"De Duitse auto-industrie heeft op dit moment op z'n zachtst gezegd geen goede reputatie", zei de minister in een radio-uitzending. "We moeten deze imagoschade herstellen, maar we zijn er nog maar net mee begonnen."

Onder anderen de CEO's van Volkswagen, Audi, Porsche, Daimler, Opel en de Duitse tak van Ford waren uitgenodigd om te praten over het verlagen van de dieseluitstoot.

Kritiek

De Duitse regering kreeg zware kritiek te verduren nadat in 2015 bekend werd dat Volkswagen op grote schaal heeft gesjoemeld met de uitstootwaarden van dieselauto's. De regering zou niet genoeg hebben gedaan om de vervuiling tegen te gaan en ook te nauwe banden hebben onderhouden met grote autofabrikanten.

De Duitse overheid wil nu laten zien daadwerkelijk iets te doen om de vervuiling tegen te gaan. Tegelijkertijd is de autosector de belangrijkste exporterende Duitse sector die goed is voor zo'n 800.000 banen.

Voor Duitse autofabrikanten ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. Zo kondigde het Verenigd Koninkrijk en ook Frankrijk onlangs aan de verkoop van diesel- en benzineauto's in 2040 te verbieden. Noorwegen wil de productie al in 2025 aan banden leggen.

En BMW, Daimler, Audi, Porsche en Volkswagen worden op dit moment door de Europese toezichthouder onderzocht vanwege vermeende verboden prijsafspraken.

Woensdag bleek uit cijfers dat de verkoop van dieselauto's in Duitsland in de maand juli met 12,7 procent is afgenomen.Van alle nieuwe verkochte auto's in Duitsland is 40,5 procent een dieselauto. Dat was eind vorig jaar nog 46 procent.