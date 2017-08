'Duitse automakers dicht bij reparatiedeal sjoemeldiesels'

Dat meldt persbureau Bloomberg maandag op basis van ingewijden.

Met de reparaties willen de fabrikanten, die elkaar woensdag treffen op de zogenoemde dieseltop in Berlijn, tegemoetkomen aan de publieke ophef over hun dieselauto's. De auto's stoten meer schadelijke stoffen uit dan beloofd, als gevolg van gesjoemel in testen met uitstootwaardes.

Er wordt ook met de Duitse overheid gesproken over verhoogde investeringen in elektrisch rijden en het aantrekkelijker maken van het inruilen van diesels. Volkswagen, Mercedes-moederbedrijf Daimler, BMW en het Duitse ministerie van Transport wilden maandag niet reageren.

Volkswagen gaf in september 2015 toe met behulp van software vals te hebben gespeeld bij emissietesten. Daardoor leken diesels schoner dan ze in werkelijkheid waren. In de nasleep van het zogenoemde dieselschandaal bleek dat ook diesels van andere merken een hogere uitstoot hebben dan toegestaan.

Recent kwamen daar nog de beschuldigingen over een groot Duits autokartel bij. Verschillende instanties onderzoeken berichten in Duitse media over verboden afspraken van de fabrikanten over het delen van kosten, technologieën, strategieën en uitstootnormen voor diesels.