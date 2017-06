Volkswagen biedt Europese eigenaren geen compensatie

Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt. Het is de uitkomst van overleg tussen het Duitse concern en de Europese Commissie.

Hoewel de Europese klanten dus niet hun geld terug krijgen, spreekt EU-commissaris Vera Jourová (Justitie) toch van een succes, aldus de Duitse krant Die Welt.

Amerikaanse klanten van de Duitse autofabrikant krijgen ter compensatie wel een geldbedrag. Zij kunnen er ook voor kiezen hun auto terug te verkopen aan Volkswagen.

Eerlijke behandeling

"Natuurlijk is dat nog altijd niet te vergelijken met de situatie in de VS", zegt Jourová tegen de krant. "Toch zijn we nu dichter bij een eerlijke behandeling van Europese consumenten dan afgelopen september, toen we onze dialoog zijn gestart."

Volkswagen stelt zich in een reactie aan Die Welt om alle klanten te bekommeren en noemt het een "vertrouwenwekkende maatregel".

Anders

Vorig jaar liet Volkswagen al weten dat in Europa geen vergelijkbare overeenkomst getroffen zou worden als in de VS. Topman Matthias Müller stelde dat de situatie binnen Europa anders is.

Zo zijn de milieu-eisen in de VS strenger, waardoor het moeilijker is om de auto's hieraan aan te passen. Bovendien zou het concern nog zo'n compensatie financieel niet aankunnen.

Software

In september 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen illegale software in miljoenen dieselauto's heeft geïnstalleerd. De software zorgde ervoor dat de auto's in een testomgeving schoner lijken dan ze bij alledaags gebruik zijn.

De dieselmotoren blijken in werkelijkheid veel meer stikstofoxide uit te stoten dan volgens milieuregels is toegestaan.