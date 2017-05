Toezichthouder kijkt naar rol Bosch bij onderzoek emissietesten Daimler

Onderzoekers willen weten of Bosch als leverancier op de hoogte was van de praktijken en of Bosch heeft geholpen.

Een woordvoerder van het OM in Stuttgart bevestigt vrijdag dat Bosch enkele weken geleden bij het onderzoek is gevoegd. Een woordvoerder van Bosch kon geen commentaar geven.

Bosch is ook al onderdeel van het onderzoek naar het dieselschandaal bij Volkswagen. In de Verenigde Staten moest het bedrijf al 327,5 miljoen dollar betalen aan Amerikaanse eigenaren van dieselauto’s voor de rol in het schandaal bij Volkswagen. Bosch bekende geen schuld in die zaak.

Afgelopen week werden kantoren van Daimler doorzocht door de autoriteiten als onderdeel van het onderzoek naar de emissies van dieselauto’s van het merk.