'Grootaandeelhouder Piëch wil 1 miljard aan aandelen Volkswagen verkopen'

Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel vrijdag.

Piëch bezit 14,7 procent van de aandelen van Porsche, dat weer 52 procent van het stemrecht binnen het Volkswagen-concern bezit.

De 79-jarige Piëch is de kleinzoon van de oprichter van Porsche. Volgens Der Spiegel zou hij al in onderhandeling zijn met de families Piëch en Porsche, die 'grote interesse' in de overname hebben.

Ze willen naar verluidt verhinderen dat iemand van buiten de familie stemrecht binnen het bedrijf verkrijgt.

Dieselschandaal

Het is onduidelijk of de aandelenverkoop met het dieselschandaal van Volkswagen te maken heeft.

In februari weigerde Piëch te getuigen in een onderzoek naar de mogelijke rol van de Duitse overheid in het dieselschandaal.

Hij kwam eerder onder vuur te liggen nadat hij via tabloid Bild verklaarde dat leden van de raad van toezicht van Volkswagen al eerder op de hoogte waren van het dieselschandaal bij het concern.