Volkswagen bekent schuld in emissie-zaak voor Amerikaanse rechter

Volkswagen werd beschuldigd van samenzwering om fraude te plegen, verhindering van de rechtsgang en het invoeren van goederen onder valse verklaring. De overtredingen zijn inderdaad door Volkswagen begaan, zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten, verklaart Döss.

Schikking

De schuldbekentenis is onderdeel van een overeenkomst die in januari werd gesloten tussen de automaker en Amerikaanse justitie. Volkswagen betaalt 4,3 miljard dollar aan Amerikaanse autoriteiten om verdere vervolging vanwege het dieselschandaal in de VS te ontlopen.

Daarnaast beloofde het bedrijf forse hervormingen, waaronder de instelling van een onafhankelijke toezichthouder, die de komende drie jaar de bedrijfsvoering controleert.

Opspraak

Eerder bereikte Volkswagen al een akkoord in de VS over een pakket aan maatregelen voor sjoemeldiesels. Dat heeft het concern al vele miljarden gekost.

Volkswagen raakte in september 2015 in opspraak toen bleek dat het jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens.

Die waren voorzien van software waardoor ze in laboratoriumtests veel schoner uit de bus kwamen dan ze in het dagelijks gebruik op de weg zijn.