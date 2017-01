Duitse openbaar aanklager onderzoekt oud-VW-topman Winterkorn om fraude

Dat meldt het Staatsanwaltschaft Braunschweig vrijdag. Er zouden aanwijzingen zijn dat Winterkorn al eerder over de sjoemelsoftware wist dan hij beweert. Dit blijkt mogelijk uit gegevens van getuigen en in beslag genomen materialen.

Daarmee is het onderzoek naar het dieselschandaal van Volkswagen door de openbaar aanklager uitgebreid. Het aantal verdachten in het onderzoek is gestegen van 21 naar 37.

Naar aanleiding van de uitbreiding van het onderzoek zijn onlangs 28 woningen en bedrijfsruimtes doorzocht. Het gaat om gebouwen in en rondom Wolfsburg, Gifhorn en Braunschweig.

De resultaten daarvan kunnen nog niet gedeeld worden, omdat de evaluatie van het in beslag genomen materiaal enkele weken zal duren.

Aftreden

Winterkorn trad kort na de onthulling van het dieselschandaal af. Hij zei pas vlak voor zijn aftreden van de sjoemelsoftware te hebben geweten. Onlangs zei Winterkorn nogmaals dat hij niet begrijpt waarom hij niet eerder over de manipulatie van de uitstootwaarden is ingelicht.

Tot nu toe werd Winterkorn samen met zijn oud-collega's Hans Dieter Pötsch en Herbert Diess alleen verdacht van marktmanipulatie, omdat ze investeerders niet op tijd zouden hebben ingelicht over de mogelijke gevolgen van het dieselschandaal.

Zwaarder

De nieuwe verdenking van fraude is een zwaarder vergrijp. Als Winterkorn hieraan schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal tien jaar celstraf krijgen.

De openbaar aanklager in Braunschweig heeft al eerder een fraudeonderzoek naar Winterkorn aangekondigd, maar moest dit later weer intrekken. Er waren toen onvoldoende aanwijzingen voor de betrokkenheid van de voormalige VW-topman. Inmiddels is er wel voldoende bewijsmateriaal verzameld.