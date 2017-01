Schikking VS kost Volkswagen ruim 4 miljard dollar

Daarnaast belooft het bedrijf forse hervormingen, waaronder de instelling van een onafhankelijke toezichthouder, die de komende drie jaar de bedrijfsvoering controleert. Volkswagen betuigt ook schuld aan overtredingen van Amerikaanse wetten.

Het akkoord moet nog worden bekrachtigd door het bestuur van Vokswagen. Dat gebeurt naar verwachting op zeer korte termijn. Ook Amerikaanse rechtbanken moeten nog instemmen met de overeenkomst.

Met de boete van 4,3 miljard dollar is VW naar eigen zeggen meer kwijt dan eerder werd begroot. De exacte gevolgen voor de jaarcijfers van 2016 kunnen echter nog niet worden vastgesteld, aldus het bedrijf.

Opspraak

Eerder bereikte Volkswagen al een akkoord in de VS over een pakket aan maatregelen voor sjoemeldiesels. Dat heeft het concern al vele miljarden gekost.

Volkswagen raakte in september 2015 in opspraak toen bleek dat het jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens.

Die waren voorzien van software waardoor ze in laboratoriumtests veel schoner uit de bus kwamen dan ze in het dagelijks gebruik op de weg zijn.