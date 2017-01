Bestuurder Volkswagen in VS opgepakt voor dieselschandaal

Het gaat om Oliver Schmidt die er tot maart 2015 voor verantwoordelijk was dat het Duitse concern in de VS aan alle milieuregels voldeed.

Schmidt werd zaterdag in de kraag gevat en moest maandag voor een rechter verschijnen in de Amerikaanse stad Miami. Hij wordt er van verdacht bewust autoriteiten te hebben misleid.

Volkswagen raakte in september 2015 in opspraak toen bleek dat het jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens. Die waren voorzien van software waardoor ze in laboratoriumtests veel schoner uit de bus kwamen dan ze in het dagelijks gebruik op de weg zijn.

Volgens ingewijden blijft het waarschijnlijk niet bij deze arrestatie en worden aanklachten tegen meer Volkswagen-bestuurders voorbereid.