'Verkoopcijfers Audi ondanks dieselschandaal gestegen'

Een woordvoerder van de autofabrikant noemt de cijfers zaterdag in de Duitse krant Die Welt. "We hebben een bewogen en uitdagend jaar achter de rug", aldus de zegsman. "Desondanks hebben we 1,87 miljoen auto's verkocht. Dat is 3,8 procent meer dan in 2015."

In de Verenigde Staten werd een stijging van 4 procent genoteerd. In Groot-Britannië werden de verkoopcijfers, ondanks het vooruitzicht op de Brexit, met 6,4 procent verhoogd.

Turbulente maanden

Audi heeft het dieselschandaal relatief goed doorstaan, stelt de zegsman. "De markt heeft in deze turbulente maanden haar sterkte bewezen. De klanten hebben er vertrouwen in dat we alles weer in orde maken."

Audi presenteert maandag pas officieel de verkoopcijfers van het afgelopen jaar, tegelijk met moederbedrijf Volkswagen. De verwachting is dat het bedrijf een plek zakt in de lijst met merken die de meeste auto's verkopen.