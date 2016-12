Volkswagen bereikt ook akkoord over laatste 80.000 diesels

De deal betreft versies van de Volkswagen Touareg, de Porsche Cayenne en de Audi Q5, die in de VS rondrijden. Die worden grotendeels voorzien van een software-update. Sommige auto's worden ook teruggekocht.

Eerder bereikte Volkswagen al een akkoord in de VS over een pakket aan maatregelen voor sjoemeldiesels met een 2.0 liter motor. Daar is het bedrijf al vele miljarden aan kwijt.

Volkswagen raakte vorig jaar september in opspraak toen bleek dat het jaren had gesjoemeld met de uitstootgegevens van miljoenen dieselwagens. Die waren voorzien van software waardoor ze in laboratoriumtests veel schoner uit de bus kwamen dan ze in het dagelijks gebruik op de weg zijn.

Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar Volkswagen in de VS en het bedrijf kampt nog met talloze schadeclaims, onder meer van boze beleggers.