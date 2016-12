EU-lidstaten leggen fijnstof benzineauto's aan banden

Experts van de EU-lidstaten stemden hier dinsdag in Brussel in meerderheid mee in. Vanwege onzekerheden in de testen mag de uitstoot 50 procent hoger zijn dan de norm. De fijnstoffilters die moeten worden geïnstalleerd, worden al gebruikt in veel dieselauto's.

"Goed nieuws voor de luchtkwaliteit en de volksgezondheid. We hebben geen tijd te verliezen", reageerde EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Industrie). De uitstoot van kankerverwekkende fijne deeltjes zorgt jaarlijks voor duizenden voortijdige sterfgevallen.

De duurzame lobbyorganisatie Transport & Environment verwelkomt het akkoord. ''Het is een goede dag voor stedelingen die worden gedwongen lucht in te ademen die is vervuild door de uitstoot van auto's." De organisatie van Europese autofabrikanten ACEA had liever meer tijd gehad.