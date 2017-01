Vogelgriepgevallen gemeld in vijf landen

In Duitsland werd dinsdag de H5N5-variant van de vogelgriep ontdekt. Deze vorm van vogelgriep was nog niet eerder vastgesteld in het land. De ontdekking werd gedaan op een kalkoenenhouderij in Steinburg in het noorden van Duitsland. H5N5 werd wel al eerder gevonden in onder andere Nederland, Italië en Montenegro. H5N5 is niet besmettelijk voor mensen.

In Engeland werd dinsdag de H5N8-variant van de vogelgriep gevonden. Onderzoekers vonden het virus in een zwerm van tienduizend fazanten op een boerderij in Lancashire. Alle vogels op de boerderij zullen worden afgemaakt en een gebied van drie kilometer rondom de boerderij is als beveiligd verklaard.



WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep maandag al op dat alle landen die het betreft de uitbraken van vogelgriep nauwkeurig moeten monitoren. Zo wil de WHO een eventuele pandemie vroeg kunnen signaleren. Volgens het WHO hebben tot nu toe bijna veertig landen melding gemaakt van vogelgriepgevallen.

In Italië en Koeweit werd maandag de zeer besmettelijke H5N8-variant gevonden. In Italië ging het om een boerderij met kalkoenen en in Koeweit betrof het ganzen, eenden en fazanten. De H5N8-variant is nog nooit gevonden bij mensen.

In Bangladesh werd maandag twee keer de H5N1-variant vastgesteld. Bangladesh werd in 2007 voor het eerst getroffen door de vogelgriep, toen moesten meer dan een miljoen vogels worden afgemaakt.