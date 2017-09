Frank de Boer na 77 dagen ontslagen als trainer Crystal Palace

"We willen Frank bedanken voor zijn toewijding en harder werk in zijn tijd bij de club", meldt Crystal Palace in een korte verklaring op de site van club. "Binnenkort zal een nieuwe manager worden aangesteld."

De 47-jarige De Boer werd 77 dagen geleden aangesteld door de Premier League-club. Vorig seizoen werd hij na 85 dagen ontslagen bij het Italiaanse Internazionale. "Ik ben zeer teleurgesteld over dit ontslag", schrijft De Boer maandag in een korte reactie op Instagram. "Desondanks wil ik de spelers, de staf en de fans danken voor hun steun."

Onder leiding van De Boer won Palace geen enkele wedstrijd. Alle vier de Premier League-wedstrijden onder zijn leiding gingen verloren. De 'Eagles' slaagden er niet eens in een doelpunt te maken onder leiding van de trainer, die met Ajax vier keer kampioen van Nederland werd.

Crystal Palace meldt maandag niks over het lot Orlando Trustfull, maar de Nederlandse assistent-trainer moet waarschijnlijk ook vertrekken. Trustfull werkte bij Ajax en Internazionale ook al met De Boer samen.

Nog niet eerder werd een manager in de Premier League zo snel ontslagen als De Boer. Preston North End was in 1924 de laatste club in de hoogste Engelse klasse die de eerste vier competitiewedstrijden verloor zonder te scoren.

Roy Hodgson

Het ontslag van De Boer, die nog tot medio 2020 onder contract stond op Selhurst Park, komt niet als een verrassing.

Vorige week meldden Britse media dat hij de laan uit zou worden gestuurd als zondag verloren zou worden van Burnley. Crystal Palace ging vervolgens met 1-0 onderuit op Turf Moor, ondanks veel kansen voor de ploeg van De Boer.

Eerder verloor Crystal Palace van Huddersfield Town (0-3), Liverpool (1-0) en Swansea City (0-2). De Boer wist met de Londenaren wel een wedstrijd te winnen in de League Cup. Ipswich Town, dat uitkomt op het tweede niveau, werd met 2-1 verslagen.

Naar verluidt is Crystal Palace al nagenoeg rond met de opvolger van De Boer. Volgens Engelse media zal de club binnen 24 uur Roy Hodgson presenteren als nieuwe trainer. De 70-jarige Hodgson werd vorig jaar na het EK ontslagen als bondscoach van Engeland.

De volgende wedstrijd van Crystal Palace is zaterdag om 13.30 uur thuis tegen Southampton.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League