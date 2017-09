Gefrustreerde voorzitter zegt dat Crystal Palace 'dicht bij elkaar moet blijven'

"Het is een verschrikkelijke start, maar we moeten dicht bij elkaar blijven. We zijn pas vier wedstrijden onderweg", aldus Parish op Twitter na vragen van fans van de club.

Parish zag de ploeg van De Boer zondag met 1-0 onderuit gaan bij Burnley, nadat eerder al verloren werd van Liverpool, Swansea City en Huddersfield Town. Crystal Palace maakte nog niet eens een doelpunt in de Premier League en beleeft de slechtste seizoensstart sinds 1925.

"Mensen zijn gefrustreerd, ik ben gefrustreerd, de staf en spelers zijn gefrustreerd. We weten allemaal dat we beter kunnen dan dit", benadrukte Parish. "Ik verdedig iedereen bij de club die er elke dag alles aan doet om dit om te draaien. Teams kunnen ook wedstrijden verliezen, het hoort bij de sport."

Controle

De dramatische start heeft mogelijk deze week gevolgen voor De Boer, die deze zomer voor drie jaar tekende op Selhurst Park. In Engelse media werd de afgelopen week geschreven dat de oud-trainer van Ajax en Internazionale ontslagen wordt bij een nederlaag tegen Burnley.

"Ik focus me nu alleen op dingen waar ik controle over heb. Ik spreek zondagavond en later deze week met Parish", zei De Boer na het verlies op Turf Moor.

De volgende wedstrijd van Crystal Palace is zaterdag om 13.30 uur thuis tegen Southampton.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League