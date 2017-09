Transfervrije Malki traint mee bij oude club Roda JC

Malki zit zonder club en regelde via technisch directeur Harm van Veldhoven dat hij mee kan trainen bij de selectie van trainer Robert Molenaar.

"Momenteel staat hij niet bij een andere club onder contract en daarom hebben we hem de mogelijkheid geboden om bij ons zijn conditie op peil te houden. Aanvankelijk traint hij daarom alleen mee met de selectie en we zullen vervolgens de situatie evalueren", legt Van Veldhoven uit.

De technisch directeur sluit niet uit dat Malki, die eerder dit jaar voor Al-Wakrah in Qatar speelde, opnieuw een contract zal tekenen bij Roda. "Maar het is nu nog te vroeg om daar een standpunt over in te nemen."

Slechte start

Voor Roda zou de komst van Malki een uitkomst kunnen zijn, omdat de Limburgers zeer slecht begonnen zijn aan het Eredivisieseizoen. Roda is na de vierde competitienederlaag zondag uit bij FC Utrecht (2-0) nog zonder punten. De ploeg van Molenaar scoorde pas drie keer.

Hoewel Malki clubloos is, is hij nog wel Syrisch international. Hij hoopt zich met zijn land te plaatsen voor het WK volgend jaar in Rusland. Syrië speelt in oktober in de play-offs tegen Australië.

