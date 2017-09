Lazio kent uitstekende generale voor Europa League-duel met Vitesse

Lazio stond na vijftig minuten spelen al op een 4-0 voorsprong door doelpunten van Ciro Immobile (drie keer) en Luis Alberto.

Riccardo Montolivo scoorde vervolgens nog tegen voor Milan, maar dat was er eentje voor de statistieken.

Lazio beëindigde het duel wel met tien man na een rode kaart (twee keer geel) voor Marco Parolo in de blessuretijd van de wedstrijd.

Trainer Simone Inzaghi deed in de volle negentig minuten een beroep op Stefan de Vrij, die na het vertrek van Wesley Hoedt naar Southampton de enige Nederlander is in de selectie van Lazio.

Door de overtuigende zege steeg Lazio naar de derde plaats in de Serie A met zeven punten uit drie duels. Milan incasseerde pas het eerste puntenverlies en is met zes punten terug te vinden op de zesde plek.

Juventus en Internazionale voeren met ieder negen punten de ranglijst aan. Juventus won vrijdag met 3-0 van Chievo Verona, terwijl Inter eerder op zondag SPAL 2013 met 2-0 opzij zette.

Later op zondag kan ook Napoli zich nog bij Juventus en Inter voegen. De poulegenoot van Feyenoord in de Champions League moet dan wel het uitduel met Bologna winnend zien af te sluiten.

Steinhaus

In de Bundesliga sloten Hertha BSC en Werder Bremen een historische wedstrijd af met een gelijkspel (1-1). Het duel in Berlijn stond onder leiding van Bibiana Steinhaus, de eerste vrouwelijke scheidsrechter op het hoogste niveau in Duitsland.

Steinhaus trok één gele kaart in het Olympiastadion, waar haar partner Howard Webb, leidsman bij de WK-finale van 2010, als toeschouwer op de tribune zat.

Met Karim Rekik in de basis kwam de thuisploeg in de 38e minuut op voorsprong via Mathew Leckie. De Australiër kon scoren nadat Steinhaus voordeel had gegeven na een overtreding op een ploeggenoot van hem. Werder Bremen kwam na bijna een uur spelen langszij dankzij een knappe treffer van Thomas Delaney.

Steinhaus floot de afgelopen jaren tientallen wedstrijden op het tweede niveau bij de mannen. Deze zomer maakte ze promotie naar de zogeheten elitegroep in Duitsland, bestaande uit 23 mannelijke scheidsrechters en nu één vrouw.

